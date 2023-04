Calciopoli 2.0? Avvocato Lubrano chiede la revoca dello Scudetto alla Juventus e la sua assegnazione al Napoli (Di sabato 1 aprile 2023) l’Avvocato Enrico Lubrano esperto di diritto sportivo parla del ricorso al TAR per la revoca dello Scudetto 2019 alla Juventus. “Lo Scudetto 2019 deve essere revocato alla Juventus e assegnato al Napoli“, dichiara l’Avvocato Lubrano in un’intervista a Tvplay.it. Il noto legale spiega le motivazioni del ricorso presentato al TAR per chiedere la revoca del titolo alla Juventus e la sua assegnazione al Napoli. Secondo l’Avvocato, la Corte Federale avrebbe accertato che il sistema delle plusvalenze ha alterato la regolarità dei campionati ... Leggi su napolipiu (Di sabato 1 aprile 2023) l’Enricoesperto di diritto sportivo parla del ricorso al TAR per la2019. “Lo2019 deve esseretoe assegnato al“, dichiara l’in un’intervista a Tvplay.it. Il noto legale spiega le motivazioni del ricorso presentato al TAR perre ladel titoloe la suaal. Secondo l’, la Corte Federale avrebbe accertato che il sistema delle plusvalenze ha alterato la regolarità dei campionati ...

