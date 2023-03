«Una valigetta da 12.500 euro o tuo figlio sarà arrestato». La truffa (sventata) all’ereditiera dell’industria aeronautica – Il video (Di venerdì 31 marzo 2023) Avevano convinto (con l’inganno) l’ereditiera 86enne, Vittoria Caproni, che suo figlio fosse a un passo dal carcere se lei non avesse pagato 12.500 euro in contanti. E invece a finire in manette sono stati i due impostori. Due donne e due uomini – 56 e 22 anni le donne, 42 e 25 gli uomini, residenti a Napoli – sono stati fermati dalla Squadra Mobile di Milano, perché accusati di aver truffato l’ereditiera della famiglia Caproni, pionieri dell’industria aeronautica lombarda. Decisiva nell’operazione la chiamata arrivata quella stessa mattina all’anziana da un telefonino – spiega il Corriere della Sera – intestato a un prestanome pakistano, facente parte di una rete di truffatori “trasfertisti”, ovvero che partono da Napoli e rientrano subito dopo il colpo. La dinamica Il raggiro ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 marzo 2023) Avevano convinto (con l’inganno) l’ereditiera 86enne, Vittoria Caproni, che suofosse a un passo dal carcere se lei non avesse pagato 12.500in contanti. E invece a finire in manette sono stati i due impostori. Due donne e due uomini – 56 e 22 anni le donne, 42 e 25 gli uomini, residenti a Napoli – sono stati fermati dalla Squadra Mobile di Milano, perché accusati di averto l’ereditiera della famiglia Caproni, pionierilombarda. Decisiva nell’operazione la chiamata arrivata quella stessa mattina all’anziana da un telefonino – spiega il Corriere della Sera – intestato a un prestanome pakistano, facente parte di una rete ditori “trasfertisti”, ovvero che partono da Napoli e rientrano subito dopo il colpo. La dinamica Il raggiro ...

