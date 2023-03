Stellone svela la formazione | c’è Carfora | “A Bari per fare punti”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiArchiviata la sosta del campionato, la serie B è pronta a ripartire. Dopo la sconfitta di Pisa, con annessa brutta prestazione, il Benevento si appresta ad affrontare un’altra trasferta. Domani i giallorossi saranno di scena al “San Nicola” per affrontare ildi Mignani, quarta forza del campionato. Ail punto della situazione in casa sannita è il tecnico Roberto, intervenuto quest’oggi in conferenza stampa. Questi i temi affrontati dall’allenatore della Strega. Condizione – El Kaouakibi non è ancora disponibile, speriamo di averlo per la Spal. Glik e Ciano sono in gruppo, faranno parte dei convocati ma non partiranno dall’inizio perché non hanno la condizione per farlo, vedremo a partita in corso. Devo e voglio impiegare chi ho visto meglio. Reazione – La partita di Pisa ha portato a ...