Roma-Feyenoord | niente biglietti per i tifosi olandesi e settore ospiti chiuso | la stretta della prefettura per evitare il caos di Napoli

(Di venerdì 31 marzo 2023)per idelper il match di Europa League in programma per il 20 aprile contro la. È questa, a quanto si apprende, la decisione finale del viceprefetto vicario di, Raffaela Moscarella, che ha convocato per domani una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per formalizzare la misura. Ildello stadio Olimpico, dunque, resterà. E la vendita deiin tutti gli altri settori sarà vietata a chiunque risulti residente in Olanda. Soltanto due giorni fa, anche il ministero dell’Interno di Matteo Piantedosi sembrava intenzionato a sposare la linea dura contro gli ultras. Nel ...

Roma-Feyenoord, trasferta vietata per i tifosi olandesi Sport Mediaset

in vista della partita Roma-Feyenoord di Europa League in programma giovedì 20 aprile, formalizzerà, a seguito del parere del Comitato di analisi sulla sicurezza delle manifestazioni sportive, la ...Gli ultrà del Feyenoord sono pronti a venire a Roma. L’appuntamento è per il prossimo 20 aprile, per il match di ritorno dei quarti di… Leggi ...