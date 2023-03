“Perché la finale la vince lei”. GF Vip, la notizia piomba nella casa: c’è chi soffre (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo oltre sei mesi è arrivata la finale del GF Vip 7 e qualche settimana fa i bookmaker avevano previsto la vittoria di Edoardo Tavassi. La situazione però adesso sarebbe cambiata. Ogni minuto dentro lo spiato appartamento di Cinecittà può rivoluzionare tutto. Che cosa dicono oggi i pronostici degli scommettitori. Se prima il vincitore sembrava sarebbe stato quasi sicuramente Edoardo Tavassi, al momento, la vittoria spetterebbe più probabilmente a una donna. La Semifinale ha portato incredibilmente inedite dinamiche e ha scombussolato l’atmosfera al GF Vip 7. Nikita Pelizon sarà l’unica persiana in finale con gli spartani. GF Vip 7, chi vince secondo le quote Praticamente nulle le possibilità per i due concorrenti rimasti al televoto questa settimana, ossia Alberto De Pisis, che ha perso punti senza volerlo ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo oltre sei mesi è arrivata ladel GF Vip 7 e qualche settimana fa i bookmaker avevano previsto la vittoria di Edoardo Tavassi. La situazione però adesso sarebbe cambiata. Ogni minuto dentro lo spiato appartamento di Cinecittà può rivoluzionare tutto. Che cosa dicono oggi i pronostici degli scommettitori. Se prima il vincitore sembrava sarebbe stato quasi sicuramente Edoardo Tavassi, al momento, la vittoria spetterebbe più probabilmente a una donna. La Semiha portato incredibilmente inedite dinamiche e ha scombussolato l’atmosfera al GF Vip 7. Nikita Pelizon sarà l’unica persiana incon gli spartani. GF Vip 7, chisecondo le quote Praticamente nulle le possibilità per i due concorrenti rimasti al televoto questa settimana, ossia Alberto De Pisis, che ha perso punti senza volerlo ...

