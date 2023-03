Napoli, Osimhen ko! Salta il Milan, a rischio anche la Champions League (Di venerdì 31 marzo 2023) Tegola per il Napoli in vista del ritorno in campo in campionato contro il Milan. La prima della classe non potrà contare su Victor Osimhen, capocannoniere del campionato con 21 reti in 23 partite, è rientrato dagli impegni con la propria Nazionale con un fastidio agli adduttori che è risultato più grave del previsto. Dopo le dovute visite mediche, è stata infatti evidenziata una lesione distrattiva della zona che lo mette sicuramente fuori gioco per la partita di domenica sera contro i rossoneri. Le condizioni del nigeriano verranno rivalutate la prossima settimana ma al momento in casa Napoli non sembra esserci troppo ottimismo. Il numero 9 azzurro infatti appare in fortissimo dubbio anche per la partita di andata di Champions League sempre contro il ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) Tegola per ilin vista del ritorno in campo in campionato contro il. La prima della classe non potrà contare su Victor, capocannoniere del campionato con 21 reti in 23 partite, è rientrato dagli impegni con la propria Nazionale con un fastidio agli adduttori che è risultato più grave del previsto. Dopo le dovute visite mediche, è stata infatti evidenziata una lesione distrattiva della zona che lo mette sicuramente fuori gioco per la partita di domenica sera contro i rossoneri. Le condizioni del nigeriano verranno rivalutate la prossima settimana ma al momento in casanon sembra esserci troppo ottimismo. Il numero 9 azzurro infatti appare in fortissimo dubbioper la partita di andata disempre contro il ...

