La città delle biciclette è una bussola per orientarsi nella mobilità delle nostre città

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 31 marzo 2023) Quanto accaduto giovedì Wout van Aert se la sia vista brutta durante un allenamento preparatorio al GiroFiandre – nei Paesi Bassi un uomo alla guida betoniera, infastidito dal fatto che il campione belga e i suoi due compagni di allenamento non fossero sulla ciclabile (si può davvero pensare che un professionista che va a 45 orari possa andare in una ciclabile?), ha tagliato loro la strada rientrando in carreggiata: “Praticamente ho visto Wout sotto le ruote del camion per fortuna lui è riuscito a scartare verso il bordo strada. È stato davvero spaventoso”, ha raccontato l’amico Jan Bakelants al podcast belga Wielerclub Wattage – dovrebbe far riflettere chi sostiene che la sicurezza dei ciclisti sia solo un problema italiano e, allo stesso tempo, chi sostiene che le ciclabili siano la soluzione a tutti i problemi dei ciclisti. Non è così. La ...