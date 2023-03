"La chiesa ridotta a un bivacco per migranti". E i residenti scrivono al Vaticano (Di venerdì 31 marzo 2023) Il comitato dei residenti di Vicofaro (Pistoia) ha scritto una lettera al cardinale Krajewski, per informare il Vaticano delle condizioni di degrado in cui verserebbero la chiesa locale e il quartiere a causa dei migranti accolti da don Massimo Biancalani Leggi su ilgiornale (Di venerdì 31 marzo 2023) Il comitato deidi Vicofaro (Pistoia) ha scritto una lettera al cardinale Krajewski, per informare ildelle condizioni di degrado in cui verserebbero lalocale e il quartiere a causa deiaccolti da don Massimo Biancalani

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FartFromAmerika : Da una parte è quasi divertente vedere la chiesa ridotta così, tipo partito radicale di massa. - JanKantos : @NicolaPorro Sta sempre meglio di come sta ridotta la Chiesa Cattolica dopo il suo passaggio - Adriana04966084 : @BimbePeppe Povera la MIA ITALIA come e' stata ridotta dal PD E ALLEATI CHE BRUTTA FINE LA MIA ITALIA . - manu2023bluit1 : @m_littlemoors @InH0cSignoVince E di certo ! Basta guardare come è ridotta la chiesa! - Benjo36888305 : @m_littlemoors Povero Bertone.... ormai è in pensione. Senza questo Papa la Chiesa sarebbe giá finita o ridotta a… -