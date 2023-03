Juve, Allegri: «Chiesa non convocato, su Pogba…» (Di venerdì 31 marzo 2023) Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Verona Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Chiesa è tranquillo perché non è convocato, ha sempre questo fastidio. Oggi ha lavorato bene, si lavora in funzione di averlo martedì. Vlahovic è tornato bene, Milik sta meglio, Kean lo stesso. Soulé ha fatto bene a Milano, Di Maria è rientrato. E’ importante averli tutti, mi danno la possibilità di cambiare. Le sostituzioni saranno ancora di più importanti, andiamo verso il finale, abbiamo 9 partite ad aprile. Pogba? Al momento non so dire quando sarà di nuovo a disposizione. Sta lavorando, momentaneamente è difficile dirlo. L’adduttore sta bene, vediamo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Massimiliano, allenatore dellantus, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Verona Massimiliano, allenatore dellantus, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «è tranquillo perché non è, ha sempre questo fastidio. Oggi ha lavorato bene, si lavora in funzione di averlo martedì. Vlahovic è tornato bene, Milik sta meglio, Kean lo stesso. Soulé ha fatto bene a Milano, Di Maria è rientrato. E’ importante averli tutti, mi danno la possibilità di cambiare. Le sostituzioni saranno ancora di più importanti, andiamo verso il finale, abbiamo 9 partite ad aprile. Pogba? Al momento non so dire quando sarà di nuovo a disposizione. Sta lavorando, momentaneamente è difficile dirlo. L’adduttore sta bene, vediamo ...

