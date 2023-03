Il Lazio alla 55° edizione del Vinitaly con 63 aziende. Rocca: “l’Agroalimentare è il nostro patrimonio economico e culturale ” (Di venerdì 31 marzo 2023) Anche quest’anno la Regione Lazio è presente al Vinitaly, il salone internazionale di vini e distillati, in programma a Verona dal 2 al 5 aprile che vedrà, per il Lazio, la partecipazione di 63 aziende. A presentare la 55° edizione nella sala Tevere in via Cristoforo Colombo, sono intervenuti il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, la vice presidente e assessore alle Sviluppo economico Roberta Angelilli, l’assessore alle Politiche agricole Giancarlo Righini e il commissario Arsial Andrea Napoletano. Vinitaly, il governatore Rocca: “La sfida è affacciarsi a nuove quote di un mercato che cuba oltre 4 milioni di euro in Italia, e di far conoscere al Paese intero e al resto del mondo le eccellenze del ... Leggi su italiasera (Di venerdì 31 marzo 2023) Anche quest’anno la Regioneè presente al, il salone internazionale di vini e distillati, in programma a Verona dal 2 al 5 aprile che vedrà, per il, la partecipazione di 63. A presentare la 55°nella sala Tevere in via Cristoforo Colombo, sono intervenuti il presidente della RegioneFrancesco, la vice presidente e assessore alle SviluppoRoberta Angelilli, l’assessore alle Politiche agricole Giancarlo Righini e il commissario Arsial Andrea Napoletano., il governatore: “La sfida è affacciarsi a nuove quote di un mercato che cuba oltre 4 milioni di euro in Italia, e di far conoscere al Paese intero e al resto del mondo le eccellenze del ...

