Gaeta Porto commerciale | revoca autorizzazione ad una società | per il Tar il Covid-19 non c’entra

"Il Covid 19 ha bloccato quell'attività imprenditoriale? Poco importa. La pandemia ha colpito un po' tutti del settore nel Porto commerciale di Gaeta". Il Tar del Lazio con due sentenze ha respinto un ricorso dell'impresa portuale "Giuseppe Amoruso" di Salerno che aveva impugnato il decreto dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro settentrionale con L'articolo Temporeale Quotidiano.

