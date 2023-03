Fdi: Calenda, 'scontro titanico La Russa-Rampelli su presa posizione più cretina' (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Oggi è in corso uno scontro titanico per la palma della presa di posizione più cretina tra Ignazio La Russa e Rampelli, che presenta una legge contro chi non usa la lingua italiana nelle istituzioni pubbliche e nelle società partecipate". Lo scrive il leader di Azione, Carlo Calenda, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Oggi è in corso unoper la palma delladipiùtra Ignazio La, che presenta una legge contro chi non usa la lingua italiana nelle istituzioni pubbliche e nelle società partecipate". Lo scrive il leader di Azione, Carlo, su twitter.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sarti13Carla : A Luchì, se come alternativa ci avete proposto la destra di #Renzi e #Calenda, ma perché mai la destra avrebbe dovu… - valerianom1948 : Renzi ha la percezione che NESSUNO LO VUOLE piu' ed inoltre e' CONSAPEVOLE che se Calenda lo caccia Fuori e' FINITO… - AMcbellott : @SecolodItalia1 Assolutamente. Non mi fido di Calenda ma Renzi andrebbe tenuto in maggiore considerazione da parte… - sardum : @faustalissia @Markoffgr DC, FI, FdI, Lega e aggiungerei pure nel movimento di Calenda. E vedevo tratti di fascismo… - valerianom1948 : Supermedia Liste FdI 29,1 (-0,1) Pd 20,0 (+0,8) M5S 15,6 (-0,3) Lega 8,6 (-0,6) Terzo Polo 7,4 (-0,2) Forza Italia… -