Charles Leclerc sentenzia Ferrari: “Melbourne? Niente miracoli” (Di venerdì 31 marzo 2023) Pochissime sensazioni positive, forse inesistenti, e quella brutta sensazioni di aver compiuto diversi passi indietro rispetto all’appuntamento australiano di un anno fa. Con questi presagi nefasti, la Ferrari del nuovo team principal Frederic Vasseur si è calata nella spedizione sportiva nella terra dei canguri con l’obiettivo di riemergere dal mare in tempesta che sta navigando attualmente. Le prime impressioni di Charles Leclerc, vincitore della corsa dello scorso anno con venti secondi di distacco da Sergio Perez arrivato secondo, non sono per Niente rassicuranti: il monegasco ha candidamente ammesso di non aspettarsi miracoli a Melbourne: un sentenza per il Gran Premio d’Australia di Formula 1 che ha visto il monegasco piazzarsi al quinto posto durante le prime Libere. Le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 31 marzo 2023) Pochissime sensazioni positive, forse inesistenti, e quella brutta sensazioni di aver compiuto diversi passi indietro rispetto all’appuntamento australiano di un anno fa. Con questi presagi nefasti, ladel nuovo team principal Frederic Vasseur si è calata nella spedizione sportiva nella terra dei canguri con l’obiettivo di riemergere dal mare in tempesta che sta navigando attualmente. Le prime impressioni di, vincitore della corsa dello scorso anno con venti secondi di distacco da Sergio Perez arrivato secondo, non sono perrassicuranti: il monegasco ha candidamente ammesso di non aspettarsi: un sentenza per il Gran Premio d’Australia di Formula 1 che ha visto il monegasco piazzarsi al quinto posto durante le prime Libere. Le ...

