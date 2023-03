Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : L'ammiraglio Liardo, che nel 2021 testimoniò al processo Open Arms in difesa di Salvini, passerà presto al comando… - News24_it : Carlone (G. costiera), su Cutro ho la coscienza a posto - SkyTG24 : #31marzo #LiveInNapoli Nicola Carlone, Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera:… - SkyTG24 : #31marzo #LiveInNapoli Nicola Carlone, Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera:… - SkyTG24 : #31marzo #LiveInNapoli Nicola Carlone, Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera:… -

Lo ha detto il comandante generale della Guardia, ammiraglio Nicola, a SkyTg 24, in relazione al naufragio sulle coste crotonesi. Per"è lo spiaggiamento che ha creato il ...La cerimonia è avvenuta alla presenza dell'Ammiraglio Ispettore Capo, Nicola, Comandante generale delle Capitanerie di porto - Guardia, di Paolo Duò, Presidente del Cantiere Navale ...La cerimonia è avvenuta alla presenza dell'Ammiraglio Nicola, Comandante generale delle Capitanerie di porto - Guardia, di Paolo Duò, presidente del cantiere navale Vittoria, ...

Fincantieri e Cantiere Navale Vittoria posano chiglia nuova unità ... Il Dubbio

Dovremo sicuramente rifletterci e siamo sicuri che la magistratura farà chiarezza". Lo ha detto il comandante generale della Guardia costiera, ammiraglio Nicola Carlone, a SkyTg 24, in relazione al ...“Con questa nuova unità” -ha commentato l’Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone- “prosegue l’opera di rinnovamento e adeguamento della componente navale d’altura della Guardia Costiera per far ...