“Baracche abusive e bivacchi tra i rifiuti”. Ennesima vergogna a Milano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaFrancie : @lauraboldrini Eh perchè invece quelle esemplari signore di cui parla,facendoli crescere con altri 10 bambini in ba… -

In passato, la politica pubblica è stata quella di organizzare interventi mirati di demolizione dellee di tutte le costruzioni, trasferendo forzatamente gli occupanti in altre ...9 marzo 2023 - Via lesulla sponda destra del Baganza, a Parma. Sono state demolite le strutture sorte nel corso degli anni nell'area demaniale tra via Montanara e l'alveo all'altezza della tangenziale sud.Via lesulla sponda destra del Baganza, a Parma. Sono state demolite le strutture sorte nel corso degli anni nell'area demaniale tra via Montanara e l'alveo all'altezza della tangenziale sud.

Demolite le baracche abusive sulla sponda destra del Baganza a ... Regione Emilia-Romagna — Ambiente

Il degrado di Milano, nuova puntata. L'area attorno alla Stazione Centrale è diventata una zona franca per chi vive nella legalità, terra di nessuno dove la fanno da padrone stranieri irregolari, ...Un’area verde a ridosso dell’A8 è stata occupata con alcune baracche abusive, mentre il vicino sottopasso è invaso da altri occupanti africani che bivaccano tra i rifiuti. Lo sgombero immediato è ...