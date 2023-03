Abodi alla partita per i bimbi abusati | “E’ un dovere preservarli”

(Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Anastasia (Na) – “Sono commosso dai bambini, ti tolgono il fiato questi ragazzi, la loro semplicità, ed il nostro. Oggi ho visto tanta passione e rispetto, torno a casa ricco di emozioni che secondo me sono un elemento importante della vita di chi è al governo”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, intervenendo, allo stadio comunale di Sant’Anastasia (Napoli), ad un triangolare di beneficenza in favore dei bambini vittime di violenza domestica e sessuale.manifestazione, promossa dall’associazione “Fratellanza”, con il patrocinio del Coni e del Comune di Sant’Anastasia, in collaborazione con il Sant’Anastasia Calcio, sono intervenuti anche il sindaco, Carmine Esposit,o ed il vicepresidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, accolto dagli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VelletriFra : @massimozampini Che vuoi che sia...risponde esattamente alle parole del ministro #abodi quando parla di 'costruire… - firstjoker1 : Incomincio a temere che i vari zuliani pistocchi advsim e monnezze varie alla fine abbiano ragione sulle prossime s… - piranhakitten : RT @DanieleBibo: Il tribunale #Figc sbriciola l’inchiesta di #Chinè su #Trentalange. Respinti cinque dei sette capi d'accusa. Il silenzio d… - peppegambacorta : RT @DanieleBibo: Il tribunale #Figc sbriciola l’inchiesta di #Chinè su #Trentalange. Respinti cinque dei sette capi d'accusa. Il silenzio d… - marioalbanese1 : RT @DanieleBibo: Il tribunale #Figc sbriciola l’inchiesta di #Chinè su #Trentalange. Respinti cinque dei sette capi d'accusa. Il silenzio d… -

... dopo che il ministro Andrea, in Commissione Cultura, ha confermato di essere al lavoro sulla ... così come il tema del dirittoscommessa'. Per poi aggiungere: 'non è pensabile che chi ...Così si è espresso il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, a margine della conferenza stampa a Roma per la presentazione dei Play the Games di Special Olympics, in meritopossibilità ...Ma quali sono le ragioni diIl ministro chiarisce: "Ho le stesse preoccupazioni dei parlamentari del Movimento 5 Stelle sul contrastoludopatia ma dobbiamo condividere lo stesso ...

Abodi alla partita per i bimbi abusati: "E' un dovere preservarli" anteprima24.it

Il ministro per lo Sport e i Giovani del governo Meloni, Andrea Abodi, è arrivato allo stadio “Agostino De Cicco” per l’iniziativa “Un calcio alla violenza”, in favore di bambini vittime di violenza ...Il ministro dello Sport Abodi apre alla pubblicità dei colossi del gioco d'azzardo. M5S sulle barricate: così si favorisce la ludopatia. Si dice spesso che il calcio rischia di finire a gambe all’aria ...