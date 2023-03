Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! CORNEDO – 60enne in bicicletta cade nel canale, salvato grazie a - nordest24 : Premariacco. Cade da una scala e batte la testa, 60enne trasportato all’ospedale -

Oltre al soccorso sanitario sono giunti sul posto anche i carabinieri della Stazione di Cavour che hanno appurato trattarsi di un gesto volontario da parte del. Un'efficace prevenzione del ...In bicicletta alla ricerca del cane, rischia di morire dopo essere finito in un canale. Intorno alle 17 di ieri, lungo la strada provinciale 246 nel tratto di via Monte Verlaldo a Cornedo, undi Brogliano è caduto nella roggia di fianco alla strada. Come riporta Il Giornale di Vicenza, ad accorgersi dell'incidente sono stati gli automobilisti in transito nella zona. Alcuni residenti ...... ciclista 65enne finisce all'ospedale Con la moto da cross sul greto di un torrente ad Aviano,e si ferisce Con lo scooter si schianta sul guardrail:in codice rosso all'ospedale Note ...

60enne cade dalla finestra di una casa di riposo a Cavour: morto Quotidiano Piemontese

Incidente sulla Marradese. La vittima è un centauro di 69 anni di Faenza. Ha perso il controllo della sua Guzzi ed è stato poi travolto da un’auto.Il soccorso. L’intervento nel primo pomeriggio di domenica 26 marzo nel parco dei colli d’Argon: ferito un 60enne. Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di domenica 26 marzo nel parco delle vall ...