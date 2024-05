Atalanta BC vs Marsiglia – probabili formazioni

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Un posto nella finale di Europa League sarà in gioco quando l’BC accoglierà ila Bergamo giovedì 9 maggio, con la semifinale in bilico dopo l’andata della scorsa settimana. La squadra di Serie A è a una sola partita dalla sua prima finale europea, ma l’OM è anche intenzionato a incontrare la Roma o il Bayer Leverkusen a Dublino. Il calcio di inizio diBC vsè previsto alle 21 Anteprima della partitaBC vsa che punto sono le due squadreBC Al termine del loro primo incontro in assoluto,non si sono divise allo Stade Velodrome, poiché La Dea si è dimostrata incapace di mantenere un vantaggio guadagnato con il gol di Gianluca Scamacca ...

“Il nostro è stato un percorso straordinario, forse potremo valutarlo meglio tra un po’ di anni, ma abbiamo dimostrato che anche in un ambiente piccolo, con numeri non eccezionali, si possa comunque creare una squadra di calcio in grado di ...

