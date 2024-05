G Rento e Poggio Cennina resort rilanciano Le Ville di Paolo Rossi

G Rent e Poggio Cennina resort rilanciano Le Ville di Paolo Rossi - G Rent e poggio Cennina resort rilanciano Le Ville di Paolo Rossi - La proptech attiva nel settore dell’hospitality di immobili di lusso continuerà a gestire le 17 ville del complesso di poggio Cennina situato a Bucine in Toscana, voluto dall’eroe azzurro per recupera ...

Terza: Città di Poggio Mirteto espugna Stimigliano fra mille tensioni. Verso lo spareggio col Montorio. Risultati e marcatori - Terza: Città di poggio Mirteto espugna Stimigliano fra mille tensioni. Verso lo spareggio col Montorio. Risultati e marcatori - RIETI - Dopo la penultima giornata, tutto resta in bilico nel campionato provinciale di Terza categoria. Sarà decisivo l’ultimo turno per stabilire chi vincerà il campionato ...

Poggio Moiano, palazzina per negozi e servizi mai competata in 17 anni: restano lo scheletro e i parcheggi - poggio Moiano, palazzina per negozi e servizi mai competata in 17 anni: restano lo scheletro e i parcheggi - RIETI - Doveva rappresentare un punto di ritrovo per residenti e turisti, ospitando una banca e attività commerciali, e invece quello che i visitatori oggi si trovano di ...