Olympiacos vs Aston Villa – probabili formazioni

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Cercando di ribaltare i due gol di svantaggio dell’andata, l’si reca al Pireo per affrontare l’nel secondo turno della semifinale di Europa Conference League giovedì 9 maggio sera. I Lions sono stati sconfitti per 4-2 dai greci alPark la scorsa settimana e devono vincere con almeno tre gol di scarto allo Stadio Georgios Karaiskakis se vogliono fissare un appuntamento finale con Club Brugge o Fiorentina. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDopo aver superato il Maccabi Tel Aviv e il Fenerbahce nei due precedenti turni a eliminazione ...

Conference League, alle 18.45 Club Brugge-Fiorentina, viola in campo per la seconda finale - Conference League, alle 18.45 Club Brugge-Fiorentina, viola in campo per la seconda finale - La Fiorentina vola in Belgio per affrontare il Club Brugge nel ritorno della semifinale di Conference League, le squadre scendono in campo allo Jan Breydel alle 18.45, ultimo atto, prima della finale, ...

