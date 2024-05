Clima - aprile 2024 è stato il più caldo mai registrato

Non si ferma la sequenza di temperature record, superficiali e dei mari. Per l'undicesimo mese consecutivo sono state rilevate le temperature medie più alte mai registrate per il periodo, con nuovi record rispetto alle medie dell'epoca ...

Coldiretti: aprile più caldo, allerta siccità in 1/5 della Ue - Roma, 8 mag. (askanews) – Con l'aprile più caldo di sempre in quasi 1/5 del territorio europeo è allarme siccità, tra un 16,7% di zone in allerta arancione e un altro 1,5% dove la situazione è in "ros ...

Pertosse. Nel corso del 2023 e fino all'aprile 2024 quasi 60.000 casi in Ue, un aumento di oltre 10 volte rispetto al 2022 e al 2021. Il report Ecdc - In Italia a marzo 2024 si rileva un'incidenza della pertosse pari a 9,9 casi per milione di abitanti, contro i 127 dell'Austria, i 63 della Danimarca, gli 11,5 della Germania. La misura principale per ...

Aprile 2024 il più caldo del mondo secondo Copernicus. Legambiente: "Dati drammatici" - L'aprile 2024 è stato il più caldo a livello globale rispetto a qualsiasi aprile precedente, con una temperatura media dell'aria superficiale ERA5 di ...