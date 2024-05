Al via discussione sulle missioni internazionali Nella bozza più fondi rispetto al 2023

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 6 maggio 2024) AGI - "Nell'ambito dello sforzo profuso negli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, si attesta che le risorse programmate per il 2024 ammontano a un totale di 361.597.000 euro, in leggero aumentoal fabbisogno del, fissato a 358.668.800 euro". È quanto si leggedi risoluzione di maggioranza per autorizzare le. "Per leoggetto di proroga - si ricorda nel testo della maggioranza - la consistenza massima annuale complessiva dei contingenti delle Forze armate impiegati nei teatri operativi è pari a 11.166 unità, mentre il fabbisogno finanziario per la durata programmata è pari complessivamente a euro 1.365.148.673,00, di ...