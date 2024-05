Inchiesta Open | il Senato nega autorizzazione a sequestro chat di Renzi

(Di martedì 7 maggio 2024) AGI - Ok dell'Aula delalla relazione della Giunta per le Immunità di palazzo Madama che ha detto no alla richiesta della magistratura di Firenze di procedere aldelledelre del Pd Matteo, oggi leader di Italia viva, per poterle utilizzare nel procedimento aperto sulla fondazione. I voti a favore della relazione sono stati 112, i voti contrari 18, tre gli astenuti., si chiude vicenda dolorosa "Si chiude una vicenda umanamente molto dolorosa". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo, intervenendo nell'aula del. L'assemblea è chiamata a votare il parere della Giunta per le Immunità di palazzo Madama che, a maggioranza, hato alla magistratura ...

Il leader di Italia Viva ha ribadito di voler consegnare gli sms ai pm: "Non si sta discutendo di me ma della dignità delle nostre istituzioni"

Orlandi-Gregori, al via la commissione d'inchiesta. La ricostruzione del cold case dall'inizio alla fine: Ali Agca, il «ganglio» e i codici segreti - Orlandi-Gregori, al via la commissione d'inchiesta. La ricostruzione del cold case dall'inizio alla fine: Ali Agca, il «ganglio» e i codici segreti - Le audizioni di fratello e sorelle delle ragazze scomparse nel 1983. Cosa è successo in 41 anni: l'attentato al Papa, gli antefatti del rapimento, i servizi segreti, lo scandalo Ior-Ambrosiano ...

Open, il Senato vota per Renzi - Open, il senato vota per Renzi - “Il mio processo è sostanzialmente finito”, aveva detto Matteo Renzi durante la sua audizione in Giunta delle Immunità del senato, a proposito dell’inchiesta Open. Quel che è certo è che ieri il ...

Open, no dal Senato al sequestro della chat di Renzi - Open, no dal senato al sequestro della chat di Renzi - Il senato ha respinto la richiesta della procura di Firenze di sequestrare la corrispondenza elettronica di Matteo Renzi, nell'ambito del processo sui presunti finanziamenti illeciti alla Fondazione ...