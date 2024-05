Firenze - alle Cascine riapre il Manduca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024), 8 maggio 2024 – Una riapertura con una nuova gestione, improntata sull’innovazione, sulla sicurezza e su un’ampia proposta musicale. Venerdì 10 maggio a partire d22 ilinaugura la sua stagione estiva con una speciale preview a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Così come recitato dallo slogan della stagione “Discover Your Sound”, il locale ubicato nel Parco dellequest'anno proporrà un’ampia scelta di generi musicali, dall’elettronica al reggaeton passando per l’indie, arrivando nel pieno dell’estate a coprire la settimana dal martedì al sabato con i suoi eventi. Tra le collaborazioni da segnalare quella con il Tenax, prevista per il giovedì, in cui saranno ospiti Alex Neri, Philipp, Cole, Mennie, Matteo Zarcone, Black Angus e molti altri ancora. Nelle serate di genere musicale più ...