Ucraina, Putin firma decreto per coscrizione primaverile: 147mila richiamati (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato il decreto per dare il via alla coscrizione militare primaverile, che durerà dal primo aprile al 15 luglio. Lo riferisce l’agenzia stampa Ria Novosti, spiegando che si prevede di richiamare 147mila uomini per il servizio di leva. Il governo e le autorità locali devono garantire l’attuazione. Con lo stesso decreto viene stabilita la cessazione del servizio per i militari che hanno completato la leva. Intanto, scrive l’agenzia stampa, il capo della Commissione Difesa della Duma, Andrei Kartapolov, ha chiarito che le reclute non verranno dispiegate nelle regioni ucraine annesse. Inoltre, ha precisato, la coscrizione non riguarderà gli abitanti di queste regioni. L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirhato ilper dare il via allamilitare, che durerà dal primo aprile al 15 luglio. Lo riferisce l’agenzia stampa Ria Novosti, spiegando che si prevede di richiamareuomini per il servizio di leva. Il governo e le autorità locali devono garantire l’attuazione. Con lo stessoviene stabilita la cessazione del servizio per i militari che hanno completato la leva. Intanto, scrive l’agenzia stampa, il capo della Commissione Difesa della Duma, Andrei Kartapolov, ha chiarito che le reclute non verranno dispiegate nelle regioni ucraine annesse. Inoltre, ha precisato, lanon riguarderà gli abitanti di queste regioni. L'articolo proviene da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Questa sera ci incontreremo a #Milano, in piazza Duomo, dalle ore 19 con #Iraniani e #Ucraini. '#Iran e #Ucraina. W… - martaottaviani : #brigaterusse reloaded ufficialmente in stampa. A breve anche la copertina. Ci vediamo a inizio maggio in libreria… - nelloscavo : +++ #Putin riconsegna i primi bambini deportati+++ Il primo gruppo di 15 minorenni #Ucraina della regione di Khers… - Rossana44792035 : RT @jacopo_iacoboni: “Putin non invaderà mai l’Ucraina” - ldmyuk : RT @guffanti_marco: Completamente schienato alla propaganda di Putin, Don Bonus Conte prova la super combo: distruggere l'Italia e far dist… -