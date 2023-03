Spagna, scontro tra LaLiga e la Federcalcio (Di giovedì 30 marzo 2023) In Spagna LaLiga e la Federcalcio spagnola litigano per il Caso Negreira, con Tebas che accusa la federazione di essere stata a conoscenza dei pagamenti In Spagna LaLiga e la RFEF, Federcalcio iberica, hanno iniziato a litigare. Il nodo della questione è il Caso Negreira. Tebas ha accusato infatti la federazione di essere a conoscenza dei pagamenti del Barcellona. Javier Gomez Matallanas, portavoce della RFEF, ha iniziato così un litigio su Twitter con il numero uno della Liga. Di seguito la ricostruzione della vicenda. RISPOSTA DELLA RFEF – «Rubiales ha licenziato Negreira il primo giorno del suo mandato ed ha introdotto filtri che fino ad oggi non esistevano. Tesoro e Procura hanno chiesto informazioni generiche su Negreira. Era impossibile sapere che ci fosse una relazione con ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Ine laspagnola litigano per il Caso Negreira, con Tebas che accusa la federazione di essere stata a conoscenza dei pagamenti Ine la RFEF,iberica, hanno iniziato a litigare. Il nodo della questione è il Caso Negreira. Tebas ha accusato infatti la federazione di essere a conoscenza dei pagamenti del Barcellona. Javier Gomez Matallanas, portavoce della RFEF, ha iniziato così un litigio su Twitter con il numero uno della Liga. Di seguito la ricostruzione della vicenda. RISPOSTA DELLA RFEF – «Rubiales ha licenziato Negreira il primo giorno del suo mandato ed ha introdotto filtri che fino ad oggi non esistevano. Tesoro e Procura hanno chiesto informazioni generiche su Negreira. Era impossibile sapere che ci fosse una relazione con ...

