Russia | Casa Bianca | “Inaccettabile che Mosca prenda di mira cittadini Usa”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : Un anno dopo la preghiera con la quale il Papa affidò alla Madonna la Russia e l'Ucraina, nella Santa Casa risuona… - GiovaQuez : Orsini: 'La posizione ufficiale della Casa Bianca è NEMICA non solo della pace ma anche di un cessate il fuoco. La… - ultimoranet : Casa Bianca: la #Russia 'cerca attivamente' più armi dalla Corea del Nord. Ed invita i cittadini statunitensi a las… - CieloGrigioStop : RT @Agenzia_Ansa: Dopo l'arresto del giornalista statunitense la Casa Bianca invita gli americani a lasciare la Russia. Evan Gershkovich, r… - Radio1Rai : ??Dopo l'arresto del reporter del #WallStreetJournal #EvanGershkovich la Casa bianca chiede a tutti i cittadini amer… -

- "Siamo profondamente preoccupati per le inquietanti notizie secondo cui Evan Gershkovich, un cittadino americano, è stato arrestato in". Lo scrive in una nota la portavoce dellaBianca, Karine Jean - Pierre, sottolineando che già da ieri sera funzionari dell'amministrazione sono in contatto con il Wall Street Journal e ...Tutti i cittadini americani che si trovano indevono lasciare immediatamente il Paese, chiede laBianca. Chi è Gershkovich Il reporter, i cui genitori vivono negli Stati Uniti ma sono ...... aggiunge la portavoce nella dichiarazione sull'arresto del corrispondente dalladel Wall Street Journal . "La notte scorsa laBianca e il dipartimento di Stato ha parlato con la testata ...

Arrestato giornalista del WSJ. Casa Bianca: "Inaccettabile. Cittadini americani lascino la Russia" - Casa Bianca, non sappiamo se arresto giornalista Wsj sia rappresaglia - Casa Bianca, non sappiamo se arresto giornalista Wsj sia rappresaglia RaiNews

E’ quanto dichiara la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, esprimendo la “profonda preoccupazione per le inquietanti notizie riguardo all’arresto in Russia di Evan Gershkovich, un ...(ANSA) - WASHINGTON, 30 MAR - "Siamo profondamente preoccupati per le inquietanti notizie secondo cui Evan Gershkovich, un cittadino americano, è stato arrestato in Russia". Lo scrive in una nota la ...