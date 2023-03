Prescrizione, la proposta di FdI per cancellare lo stop dopo il primo grado. Ripescando la norma della ex Cirielli che anticipa l’impunità (Di giovedì 30 marzo 2023) cancellare la Spazzacorrotti, tornando alla legge Orlando con un pezzo di ex Cirielli. E mantenendo anche l’improcedibilità della riforma Cartabia. Ecco la proposta di legge di Fratelli d’Italia sulla Prescrizione, a prima firma di Ciro Maschio, presidente della Commissione Giustizia della Camera: il primo testo partorito dalla maggioranza dopo l’approvazione (a fine 2022) di un ordine del giorno del deputato di azione Enrico Costa che impegnava il governo ad abolire il blocco della clessidra che porta all’estinzione dei reati dopo la sentenza di primo grado, introdotto nel 2019 dall’ex Guardasigilli Alfonso Bonafede (M5s). A votare a favore, oltre al sedicente terzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023)la Spazzacorrotti, tornando alla legge Orlando con un pezzo di ex. E mantenendo anche l’improcedibilitàriforma Cartabia. Ecco ladi legge di Fratelli d’Italia sulla, a prima firma di Ciro Maschio, presidenteCommissione GiustiziaCamera: iltesto partorito dalla maggioranzal’approvazione (a fine 2022) di un ordine del giorno del deputato di azione Enrico Costa che impegnava il governo ad abolire il bloccoclessidra che porta all’estinzione dei reatila sentenza di, introdotto nel 2019 dall’ex Guardasigilli Alfonso Bonafede (M5s). A votare a favore, oltre al sedicente terzo ...

