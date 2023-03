Pensioni 2023-2024, cosa conterrà il decreto lavoro: Quota 41, opzione donna? La voce a PerfettoCosì Il Dott. Perfetto: "È triste vedere come la gente viva sul filo della speranza. Più triste ancora è essere testimoni di come venga alimentata nella gente una falsa speranza". (Di giovedì 30 marzo 2023) In molti si stanno chiedendo ‘Ma cosa potrebbe contenere il decreto lavoro di cui parla il Ministro Calderone?, Ci saranno le sospirate Quota 41? la proroga dell’opzione donna con i requisiti modificati? oppure nulla verrà nuovamente fatto e verranno semplicemente confermate le attuali misure? In buona sostanza in tanti sperano qualcosa possa ancora cambiare, ma si tratta di una falsa speranza? Abbiamo deciso di confrotnarci con nostro esperto previdenziale il Dott. Claudio Maria Perfetto, in quanto ci ha abituato ad essere diretto e preciso nelle sue considerazioni, ed anche questa volta non si é smentito, vi lasciamo alle sue ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 30 marzo 2023) In molti si stanno chiedendo ‘Mapotrebbe contenere ildi cui parla il Ministro Calderone?, Ci saranno le sospirate41? la proroga dell’con i requisiti modificati? oppure nulla verrà nuovamente fatto e verranno semplicemente confermate le attuali misure? In buona sostanza in tanti sperano qualpossacambiare, ma si tratta di una? Abbiamo deciso di confrotnarci con nostro esperto previdenziale il. Claudio Maria, in quanto ci ha abituato addiretto e preciso nelle sue considerazioni, ed anche questa volta non si é smentito, vi lasciamo alle sue ...

