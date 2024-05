Tutto l’affetto di Zara Tindall per suo zio - Re Carlo

(Di sabato 4 maggio 2024) Sorpresa commovente al Royal Windsor Horse Showha condiviso un momento toccante con suo zio, Re, durante un’apparizione inaspettata al Royal Windsor Horse Show. L’abbraccio affettuoso la dice lunga, sopratconsiderando la battaglia in corso del monarca contro il cancro. Forza nei legami familiari Nel percorso di salute di Re, il gesto sincero diha trasmesso sostegno e amore incrollabili. La sua gioia nel vedere suo zio, che recentemente ha ripreso i suoi doveri pubblici, era palpabile, riflettendo l’unità della famiglia nei momenti difficili. Presenza reale all’evento Il Royal Windsor Horse Show ha dato il benvenuto a un illustre gruppo di partecipanti reali, tra cui il re, figlio della regina Elisabetta II. ...

