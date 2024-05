Metrò di Napoli - via all’aumento del biglietto | associazioni tra proteste e perplessità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAumenti tariffari per la metropolitana Anm, ma lenon apprezzano. C’è chi esprime dubbi, in attesa di approfondimenti, e chi protesta apertamente. Da lunedì 6 maggio, passa ad 1,50 euro ilper la linea 1 e la linea 6 (di prossima apertura). “Come già avviene – spiega sui social il consorzio UnicoCampania – per i servizi ferroviari Eav e Trenitalia nell’ambito del Comune di“. Resta invariato (per ora), il prezzo di 1,30 euro su bus e filobus urbani, tram e funicolari Anm. I precedenti titoli da 1,30 euro, già acquistati dagli utenti, potranno essere utilizzati anche sulla metro, fino ad esaurimento scorte. Ma la novità non trova molti consensi. “Non si comprende assolutamente – afferma Antonio Di Gennaro, delegato provinciale mobilità di Assoutenti – per quale motivo andare in ...