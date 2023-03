(Di giovedì 30 marzo 2023) Giancarlo, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha detto la sua sulle possibilità che almeno un’italiana arrivi indiLeague. GRANDI CHANCE ? Giancarloha detto la sua sulla percentuale di vedere almeno un’italiana indiLeague. In particolare il giornalista ha individuato la squadra che delle tre ha più possibilità delle altre: «L’80% delle possibilità. Secondo me la squadra più quotata è il Napoli. Però mi tengo questa percentuale anche se fosse un delle altre due perché in quella parte di tabellone ci sono tre italiane e una straniera che è il Benfica. Le possibilità sono tante però dio 80% Napoli». TROPPO NERVOSISMO ?ha poi espresso una sua opinione sue sul calo fisico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Padovan: «Barella innervosisce tutti! Finale Champions League...» - - internewsit : Padovan: «Barella non al top, ma nell'Italia ci sta. Lui con 2 nuovi!» - -

... ITALIA (4 - 3 - 3) : Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola;, Jorginho, ... COM PER L'ANALISI DEL DIRETTORE GIANCARLOLE FORMAZIONI UFFICIALI: INTER (3 - 5 - 2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries,, ... COM PER L'ANALISI DEL DIRETTORE GIANCARLO. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite ...... è intervenuto Giancarlo, giornalista SKY: Intervista'Soltanto la Juventus nel ...è insopportabile perché brontola, non gli va mai bene niente, non incita, è un giocatore che ...

Padovan: «Barella innervosisce tutti! Finale Champions League…» Inter-News.it

Ora riposo, prima di ritornare a lavorare con l’Inter. Già contro la Fiorentina alla prima dopo la sosta sarà in campo Il giocatore dell’Inter aveva ricevuto un brutto pestone da Declan Rice mercoledì ...Lui con 2 nuovi!». Padovan si esprime sul centrocampo dell’Italia di Mancini. Abbiamo alternative come Tonali, sia Jorginho che Verratti vanno congedati» Servono invece, a detta sua, altri due giocato ...