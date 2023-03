Omicidio Ziliani, in aula la figlia Silvia: “Mia mamma voleva ucciderci, avevamo paura” (Di giovedì 30 marzo 2023) “Quando ho ucciso mia madre ero convinta al 300 per cento che lei volesse avvelenarci. Ci avrei messo la mano sul fuoco. Ora dopo tanti mesi in carcere, non sono più così sicura”. Giovedì 30 marzo è iniziato con queste parole, davanti alla Corte d’assise di Brescia, l’esame di Silvia Zani, 29 anni, una delle due figlie di Laura Ziliani, l’ex vigilessa di Temù uccisa nella notte tra il 7 e l’8 maggio 2021 e ritrovata cadavere in montagna tre mesi dopo. A processo ci sono anche la sorella Paola Zani e il suo fidanzato Mirto Milani, residente a Roncola San Bernardo. “Eravamo convinti che nostra madre volesse ucciderci. Eravamo spaventatissimi. Non so perché volesse farlo, forse perché ero una rompiscatole o volevo gestire gli immobili che abbiamo ereditato dopo la morte di mio padre in modo diverso” ha dichiarato Silvia ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 marzo 2023) “Quando ho ucciso mia madre ero convinta al 300 per cento che lei volesse avvelenarci. Ci avrei messo la mano sul fuoco. Ora dopo tanti mesi in carcere, non sono più così sicura”. Giovedì 30 marzo è iniziato con queste parole, davanti alla Corte d’assise di Brescia, l’esame diZani, 29 anni, una delle due figlie di Laura, l’ex vigilessa di Temù uccisa nella notte tra il 7 e l’8 maggio 2021 e ritrovata cadavere in montagna tre mesi dopo. A processo ci sono anche la sorella Paola Zani e il suo fidanzato Mirto Milani, residente a Roncola San Bernardo. “Eravamo convinti che nostra madre volesse. Eravamo spaventatissimi. Non so perché volesse farlo, forse perché ero una rompiscatole o volevo gestire gli immobili che abbiamo ereditato dopo la morte di mio padre in modo diverso” ha dichiarato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Omicidio Ziliani, in aula la figlia Silvia: “Mia mamma voleva ucciderci, avevamo paura” - infoitinterno : Omicidio Laura Ziliani, in aula la testimonianza del 'trio diabolico' - infoitinterno : Omicidio Laura Ziliani: il trio criminale in aula, udienza cruciale - infoitinterno : Omicidio Ziliani, la figlia Silvia Zani: «L'ho uccisa perché convinta che ci volesse avvelenare» - infoitinterno : Omicidio di Laura Ziliani, la figlia Silvia in tribunale: “La mamma voleva avvelenarci” -