Maradona sold out | per Napoli-Milan di Champions il Napoli metterà vendita anche gli omaggi CorSport

(Di giovedì 30 marzo 2023) Aè febbre da stadio. Ormai è impossibile trovare un biglietto per sedersi sugli spalti del, in qualsiasi settore. Contro il, domenica, in campionato, sarà ancora una volta tutto esaurito. E la scena si ripeterà di nuovo il 18 aprile, sempre contro i rossoneri, per la partita di ritorno dei quarti di finale di. Il Corriere dello Sport scrive che, in quella occasione, addirittura ilini bigliettio, che in genere regala. Resteranno blindati solo gli inviti personali a disposizione del presidente De Laurentiis e dei giocatori di Luciano Spalletti. Persino questi ultimi non riusciranno ad acquistare tagliandi ulteriori rispetto alla quota ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Maradona sold out, per #NapoliMilan di Champions il #Napoli metterà vendita anche gli omaggi (CorSport) Resteranno… - infoitsport : Napoli, previsto un Maradona sold out in Champions contro il Milan - siamoilnapoli : ??Napoli-Milan, onda azzurra in arrivo! ???'Ci vorrebbero due Maradona' ??Incasso super e sold out #SSCNapoli - MarekNapoli : RT @cn1926it: #NapoliMilan, previsto l’ennesimo sold out in #ChampionsLeague: incassi da record! - CalcioNapoli24 : -

Anche domenica, contro il Milan, saràout. E la stessa cosa accadrà, sempre con i rossoneri, in Champions, al ritorno al. Gli introiti da stadio sono fondamentali per un club come il ...... second leg football match between SSC Napoli and Eintracht Frankfurt at the Diego -... Afferma il responsabile che i prezzi sono in linea con la competizione e ci sarà sicuramenteout: "I ...Il 'out per la Champions porta il Napoli al record di incasso in questa stagione: ecco la cifra che ADL percepirà dal botteghino.

Maradona sold out, per Napoli-Milan di Champions il Napoli metterà ... IlNapolista

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con l'ennesimo sold out stagionale del Maradona: "Golden Maradona. Lo stadio di Diego è la casa di famiglie e bambini ...Napoli, previsto un Maradona sold out in Champions contro il Milan: incasso da 7 milioni Il Napoli vola e l'entusiasmo in città sale alle stelle. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, ...