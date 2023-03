Inter, Moratti consiglia Conte: “E’ l’allenatore più adatto se vuoi vincere il campionato” (Di giovedì 30 marzo 2023) L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, nel corso di un’Intervento sul canale YouTube ‘Inter690, ha commentato il possibile ritorno sulla panchina nerazzurra di Antonio Conte in caso di addio di Simone Inzaghi: “Se vuoi vincere il campionato probabilmente è l’allenatore più adatto per raggiungere questo obiettivo. Ad ogni modo non ho avuto modo di parlare con Marotta, quindi non saprei cosa dire a riguardo”. Moratti ha poi parlato anche dell’attuale presidenza di Steven Zhang: “Preferisco aspettare prima di dare un giudizio. Ha investito tanto nella squadra ed ha vinto dei trofei. A livello economico la situazione dei club rispecchia quella Internazionale. Al giorno d’oggi una ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) L’ex presidente dell’, Massimo, nel corso di un’vento sul canale YouTube ‘690, ha commentato il possibile ritorno sulla panchina nerazzurra di Antonioin caso di addio di Simone Inzaghi: “Seilprobabilmente èpiùper raggiungere questo obiettivo. Ad ogni modo non ho avuto modo di parlare con Marotta, quindi non saprei cosa dire a riguardo”.ha poi parlato anche dell’attuale presidenza di Steven Zhang: “Preferisco aspettare prima di dare un giudizio. Ha investito tanto nella squadra ed ha vinto dei trofei. A livello economico la situazione dei club rispecchia quellanazionale. Al giorno d’oggi una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Moratti: “Inter, Conte il più adatto per vincere scudetti. Prima di giudicare Zhang…” - unico_cinico : Grazie @INTER LA SOCIETA PIU GRANDE DEL MONDO FORZA RAGAZZI PER LA QUARTA COPPA DEI CAMPIONI LA GRANDE STORIA DE… - sportface2016 : #Inter, #Moratti consiglia #Conte: 'E' l'allenatore più adatto se vuoi vincere il campionato' - Tifosoneroazzur : RT @fcin1908it: Moratti: “Inter, Conte il più adatto per vincere scudetti. Prima di giudicare Zhang…” - pietronerazzur2 : RT @fcin1908it: Moratti: “Inter, Conte il più adatto per vincere scudetti. Prima di giudicare Zhang…” -