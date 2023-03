Il governo pone la fiducia sul Superbonus e il M5S rosica

Leggi su iltempo

(Di giovedì 30 marzo 2023) Alla fine ilha deciso di mettere laalla Camera sul decreto legge sulla cessione dei crediti. Non è andata quindi in porto la strategia ostruzionistica del Movimento 5 Stelle che aveva deciso di iscrivere a parlare 49 deputati, che avendo 30 minuti ciascuno, avrebbero sforato le 24 ore. Il Movimento guidato da Giuseppe Conte difende ad oltranza il. Il relatore De Bertoldi, di Fratelli d'Italia, in aula ha ricordato che ilha «ereditato una situazione contraddistinta da frodi, stimate in oltre 9 miliardi» e che ci sono crediti bloccati «stimati tra i 15 e i 20 miliardi». Alle accuse i grillini rispondono che era una misura necessaria per immettere liquidità in un Paese che viveva una pandemia che aveva bloccato tutto. E che le frodi «sulsono pari a circa ...