Gp Miami | pole Verstappen - poi Ferrari

(Di sabato 4 maggio 2024) 23.07 E' di Maxla.L' iridato precede le due: Leclerc di 141 millesimi e Sainz di 214. Chiude la seconda fila l'altra Red Bull, di Perez, ad appena 5 millesimi dallo spagnolo. Terza fila interamente McLaren, con Norris davanti a Piastri. Quarta targata Mercedes,a 8 decimi dal leader: Russell precede Hamilton di 4 centesimi Male le Aston Martin, Alonso solo 15°. In Q1, stupisce in negativo il 18° tempo di Ricciardo. L'australiano aveva il 3° crono nello shootout e ha chiuso al 4° posto la Sprint Race.

