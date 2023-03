I Santi di Venerdì 31 Marzo 2023 (Di giovedì 30 marzo 2023) San GUIDO DI POMPOSA Abate Casamari, Ravenna, 965/970 – Borgo San Donnino, Fidenza, Parma, 31 Marzo 1046Nativo di Casamari presso Ravenna, nella seconda metà del X secolo, da giovane si dedicò agli studi vivendo negli agi della vita di famiglia. La sua vita ebbe una svolta quando decise di donare i suoi abiti ai poveri e di ricoprirsi di un saio. Fece un pellegrinaggio a Roma e da lì in Terra Santa; ma una volta tornato a Ravenna si ritirò a vita eremitica sotto la guida dell’eremita Martino, abate di Pomposa, di cui fu successore nel 998. Sotto la sua guida il monastero conobbe un periodo…www.Santiebeati.it/dettaglio/90844 Santa BALBINA DI ROMA Martire Di lei non si hanno molte notizie certe. Secondo la tradizione era figlia del tribuno romano e martire Quirino con cui venne uccisa introno al 130 per poi essere seppellita sulla via Appia. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 marzo 2023) San GUIDO DI POMPOSA Abate Casamari, Ravenna, 965/970 – Borgo San Donnino, Fidenza, Parma, 311046Nativo di Casamari presso Ravenna, nella seconda metà del X secolo, da giovane si dedicò agli studi vivendo negli agi della vita di famiglia. La sua vita ebbe una svolta quando decise di donare i suoi abiti ai poveri e di ricoprirsi di un saio. Fece un pellegrinaggio a Roma e da lì in Terra Santa; ma una volta tornato a Ravenna si ritirò a vita eremitica sotto la guida dell’eremita Martino, abate di Pomposa, di cui fu successore nel 998. Sotto la sua guida il monastero conobbe un periodo…www.ebeati.it/dettaglio/90844 Santa BALBINA DI ROMA Martire Di lei non si hanno molte notizie certe. Secondo la tradizione era figlia del tribuno romano e martire Quirino con cui venne uccisa introno al 130 per poi essere seppellita sulla via Appia. ...

