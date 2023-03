(Di giovedì 30 marzo 2023) "Ilè aderente ai principi della legge delega del precedente governo che lo ha voluto rivoluzionare in relazione al Pnrr, senza limitarsi a recepire le direttive europee. Inoltre, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : PNRR, FOTI (FDI): CODICE APPALTI SCRITTO DA CONSIGLIO DI STATO - - StefanoAmadei : Vi aspettiamo questa sera per ascoltare live il nostro Amministratore Delegato Alessandro Foti Per partecipare coll… -

"Ildegli appalti è aderente ai principi della legge delega del precedente governo che lo ha ... intervenendo a Start su Sky Tg24, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso. . ...... che di fatto introduce nelpenale un nuovo reato . La premier - si legge sul Messaggero - ... a prima firma del capogruppo meloniano a Montecitorio Tommaso. Obiettivo: rendere più dura la ...Ildegli appalti 'è aderente ai principi della legge delega del precedente governo che lo ha ... intervenendo a 'Start', su Skytg24, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso. ...

Foti, Codice degli Appalti è stato scritto da Consiglio di Stato Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Il codice degli appalti è aderente ai principi della legge ... Lo ha detto, intervenendo a Start su Sky Tg24, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti.Di fatto, si tratta di un nuovo reato che verrebbe inserito nel codice penale (all’articolo 634), per punire ... Ma le cose, così come stanno, non funzionano, lamentano i proponenti (oltre a Foti, la ...