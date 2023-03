Ezio Greggio scrive una lettera a Maria De Filippi: “So che vuoi lasciare la tv, ho letto nei tuoi occhi quella malinconia. Non mollare, devi andare avanti” (Di giovedì 30 marzo 2023) “Cara Maria, Roberto Alessi e il suo giornale Novella 2000 mi hanno chiesto di scriverti una lettera che interpreti il sentimento di tutti noi, tuoi colleghi ed amici in questo momento così triste e difficile della tua vita. Ho detto sì perché in questi giorni, da quel giorno, mi sei venuta in mente tante volte”. Esordisce così Ezio Greggio nell’accorata missiva che ha scritto a Maria De Filippi per esprimerle la vicinanza sua e di tutto il mondo della tv in questo momento per lei molto difficile. E’ passato infatti poco più di un mese dalla morte improvvisa del marito Maurizio Costanzo e, anche se la conduttrice è tornata al lavoro per senso del dovere, sul suo volto traspare tutto il suo dolore. “Immagino il vuoto che di colpo si è creato nelle tue ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) “Cara, Roberto Alessi e il suo giornale Novella 2000 mi hanno chiesto dirti unache interpreti il sentimento di tutti noi,colleghi ed amici in questo momento così triste e difficile della tua vita. Ho detto sì perché in questi giorni, da quel giorno, mi sei venuta in mente tante volte”. Esordisce cosìnell’accorata missiva che ha scritto aDeper esprimerle la vicinanza sua e di tutto il mondo della tv in questo momento per lei molto difficile. E’ passato infatti poco più di un mese dalla morte improvvisa del marito Maurizio Costanzo e, anche se la conduttrice è tornata al lavoro per senso del dovere, sul suo volto traspare tutto il suo dolore. “Immagino il vuoto che di colpo si è creato nelle tue ...

