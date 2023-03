Evade dai domiciliari ad Ardea per una ‘notte focosa’: arrestato a Ostia (Di giovedì 30 marzo 2023) Non ha saputo resistere al richiamo dell’amore. E, nonostante fosse agli arresti domiciliari in una struttura di Ardea, ha pensato di tornarsene a Ostia, ma non nella sua abitazione, bensì in albergo, per trascorrere una notte con una donna. Cosa che, però, gli è costata un nuovo arresto, stavolta per evasione. Evasione d’amore L’uomo, uno straniero di origine cilena, era sottoposto a misura detentiva domiciliare presso un’abitazione di Ardea. Ma, incurante della restrizione, nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 marzo l’uomo ha deciso di uscire e di recarsi a Ostia per incontrare una donna, presso un hotel del lungomare di Ostia. Ed è lì, all’interno della stanza, che gli agenti del X Distretto Roma Lido lo hanno rintracciato. Inizialmente il ragazzo ha tentato di evitare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 marzo 2023) Non ha saputo resistere al richiamo dell’amore. E, nonostante fosse agli arrestiin una struttura di, ha pensato di tornarsene a, ma non nella sua abitazione, bensì in albergo, per trascorrere una notte con una donna. Cosa che, però, gli è costata un nuovo arresto, stavolta per evasione. Evasione d’amore L’uomo, uno straniero di origine cilena, era sottoposto a misura detentiva domiciliare presso un’abitazione di. Ma, incurante della restrizione, nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 marzo l’uomo ha deciso di uscire e di recarsi aper incontrare una donna, presso un hotel del lungomare di. Ed è lì, all’interno della stanza, che gli agenti del X Distretto Roma Lido lo hanno rintracciato. Inizialmente il ragazzo ha tentato di evitare ...

