Dichiarazione dei redditi, la mancata compilazione del quadro RW e il ravvedimento operoso (Di giovedì 30 marzo 2023) Chi ha interessi economici e finanziari all’estero deve compilare il quadro RW, tema mai abbastanza evidenziato e foriero di errori e sanzioni. Ecco delle informazioni di cui tenere conto in sede di Dichiarazione dei redditi Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 marzo 2023) Chi ha interessi economici e finanziari all’estero deve compilare ilRW, tema mai abbastanza evidenziato e foriero di errori e sanzioni. Ecco delle informazioni di cui tenere conto in sede didei

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... flavianoi : RT @ANPI_Scuola: Nessun allarme #fascismo in Italia, certo. ??Brescia, liceo Calini questa mattina. ?? Proprio ieri abbiamo diffuso la dich… - MezzoZero : RT @ANPI_Scuola: Nessun allarme #fascismo in Italia, certo. ??Brescia, liceo Calini questa mattina. ?? Proprio ieri abbiamo diffuso la dich… - tabarro63 : RT @ANPI_Scuola: Nessun allarme #fascismo in Italia, certo. ??Brescia, liceo Calini questa mattina. ?? Proprio ieri abbiamo diffuso la dich… - Lucio23162453 : RT @ANPI_Scuola: Nessun allarme #fascismo in Italia, certo. ??Brescia, liceo Calini questa mattina. ?? Proprio ieri abbiamo diffuso la dich… - wam_the : Dichiarazione dei redditi sbagliata? Con 200 euro si sana tutto -