Colosseo chiuso Venerdì 7 Aprile 2023, ecco il motivo (Di giovedì 30 marzo 2023) Come si può leggere sul sito ufficiale del Parco Archeologico del Colosseo, da mercoledì 29 marzo a sabato 8 Aprile compresi l'accesso ai monumenti direttamente affacciati sulla piazza del Colosseo subirà alcune modifiche per consentire i lavori necessari alle riprese della Via Crucis, celebrata da Papa Francesco la sera di Venerdì 7 Aprile. I seguenti spazi saranno temporaneamente chiusi la terrazza del Tempio di Venere e Roma da mercoledì 29 marzo a sabato 8 Aprile le Terme di Eliogabalo da giovedì 30 marzo a sabato 8 Aprile Resterà aperta la cella del Tempio di Venere e Roma rivolta verso il Campidoglio. Si accederà dal Museo del Foro Romano situato nel complesso di Santa Maria Nova. La mattina del 7 Aprile sarà possibile visitare ...

