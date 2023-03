Cio: Simeoni, 'Olimpiadi nate per fermare guerra, d'accordo con ammissione russi e bielorussi' (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Le Olimpiadi sono nate con l'obiettivo di fermare le guerre, di portare un momento di unione e amicizia tra popoli: se vogliamo che abbiano ancora un senso facciamo in modo che tornino a esserlo". Lo dice Sara Simeoni all'Adnkronos, sollecitata sulla decisione del Cio di ammettere gli atleti russi e bielorussi alle competizioni internazionali individualmente e non come rappresentanti di un paese. "Ho sempre pensato che quella fosse la strada -dice Simeoni-, e poi alcuni atleti russi e bielorussi di alcuni sport hanno continuato a gareggiare in competizioni internazionali: allora ci sono figli e figliastri? Se è vero che lo sport è portatore di valori di amicizia e condivisione questa potrebbe essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Lesonocon l'obiettivo dile guerre, di portare un momento di unione e amicizia tra popoli: se vogliamo che abbiano ancora un senso facciamo in modo che tornino a esserlo". Lo dice Saraall'Adnkronos, sollecitata sulla decisione del Cio di ammettere gli atletie bieloalle competizioni internazionali individualmente e non come rappresentanti di un paese. "Ho sempre pensato che quella fosse la strada -dice-, e poi alcuni atletie bielodi alcuni sport hanno continuato a gareggiare in competizioni internazionali: allora ci sono figli e figliastri? Se è vero che lo sport è portatore di valori di amicizia e condivisione questa potrebbe essere ...

