Calciomercato Milan | Zaniolo resta un obiettivo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : . @acmilan, accordo raggiunto per il rinnovo di #Giroud: i dettagli - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, incontro in corso con gli agenti di #Giroud - Gazzetta_it : Milan alla Moneyball, cosa dicono gli algoritmi: chi prendere all’ala destra #calciomercato - allmilanit : Il quotidiano sportivo fa dietrofront? Clamorosa indiscrezione su #Leao ???? - milansette : Costretti a vendere: Juventus e Milan pregustano l'affare -

... Albertini in ESCLUSIVA: 'Non si vince solo con la storia'Dalla Nazionale al, squadra alla quale è legata gran parte della carriera da calciatore di Albertini. Albertini -.itL'ex ...Commenta per primo Il rinnovo di Rafael Leao è la prima, vera, priorità del. Il club rossonero è ancora fiducioso di arrivare presto a un accordo per scongiurare gli inserimenti di Psg e Chelsea.Commenta per primo Sui giornali oggi in edicola trova tanto spazio il mercato, con le trattative di Juventus eper i rinnovi dei contratti di Angel Di Maria e Olivier Giroud : per entrambi la fumata bianca è molto vicina. Non c'è invece ancora intesa tra l'Inter e Alessandro Bastoni , con l'agente del ...

Luigi Turci, ex portiere di Udinese e Samp ed ex preparatore dei portieri del Milan, ha parlato a 1 Station Radio: "Maignan è l'uomo in più dei rossoneri, è straordinario nell'interpretazione del ...MILANO - Olivier Giroud ha trovato l’accordo verbale per il rinnovo con il Milan fino al 2024 nel pomeriggio di ieri in sede. I rappresentati del francese hanno incontrato Paolo Maldini e Frederic ...