Hamilton colpito da una penalità tardiva - Verstappen vince in volata a Miami

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 4 maggio 2024) Seconda vittoria indella stagione per Max, che si aggiudica il successo a. Maxha ottenuto una comoda vittoria nel Gran Premio di, allungando ulteriormente il suo vantaggio in campionato su Sergio Perez. Partito dalla pole position,ha disputato una gara relativamente priva di problemi, staccando l’inseguitore Charles Leclerc di circa due secondi per tutti i 19 giri della gara e assicurandosi la vittoria nella prima gara sprint di F1 a. Perez ha conquistato il terzo posto e Daniel Ricciardo il quarto per la RB, mentre l’azione principale si è concentrata sulla lotta di Lewisper l’ottavo posto con Kevin Magnussen. Allo spegnimento del semaforo, ...