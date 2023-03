Bimba di 4 anni muore in ospedale | il sintomo era banalissimo

Leggi su tvzap

(Di giovedì 30 marzo 2023) – Una bambina di 4è morta dopo il ricovero in. Come riferisce «Leggo», i genitori della piccola di Sambuca di Sicilia (Agrigento) hanno presentato una denuncia ai carabinieri di Sciacca per accertare le cause della morte della figlia, avvenuta all'«GiovPaolo II», dove la piccola era era stata portata poche ore prima. Tragedia a Sciacca, alle porte di Agrigento, dove unadi appena quattroè morta in. Come si legge su AgrigentoNotizie, laoriginaria di Sambuca di ...