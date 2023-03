Avvocati: Codacons contro corsi obbligatori per la professione forense (Di giovedì 30 marzo 2023) Avvocati, Codacons: Imposti costosi balzelli a carico degli aspiranti Avvocati italiani. Diffida al Ministero della Giustizia In arrivo nuovi balzelli da corrispondere per coloro che intenderanno diventare Avvocati; il Codacons protesta contro il decreto ministeriale 17/2018 andato in vigore nell’aprile del 2022 che istituisce le Scuole Forensi obbligatorie. Annuncia infatti una diffida al Ministero dell Giustizia. Lo annuncia in una nota inviata in redazione. È entrato in vigore, nell’aprile 2022, il D.M. 17/2018 che ha istituito le Scuole Forensi obbligatorie; per poter accedere all’esame di stato per l’abilitazione alla professione forense, oltre che la pratica svolta presso uno studio professionale, ora è ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 30 marzo 2023): Imposti costosi balzelli a carico degli aspirantiitaliani. Diffida al Ministero della Giustizia In arrivo nuovi balzelli da corrispondere per coloro che intenderanno diventare; ilprotestail decreto ministeriale 17/2018 andato in vigore nell’aprile del 2022 che istituisce le Scuole Forensie. Annuncia infatti una diffida al Ministero dell Giustizia. Lo annuncia in una nota inviata in redazione. È entrato in vigore, nell’aprile 2022, il D.M. 17/2018 che ha istituito le Scuole Forensie; per poter accedere all’esame di stato per l’abilitazione alla, oltre che la pratica svolta presso uno studio professionale, ora è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Avvocati, Codacons: Imposti costosi balzelli a carico degli aspiranti avvocati italiani. Diffida al Ministero della… - Agenparl : Codacons su corsi a pagamento per avvocati - diffida al Ministero - - Giovann39862505 : RT @vlahovismopuro: Appello alle dozzine di avvocati di rango non juventini che hanno smontato e stanno smontando il meno 15 dato alla Juve… - vlahovismopuro : Appello alle dozzine di avvocati di rango non juventini che hanno smontato e stanno smontando il meno 15 dato alla… - emamarro : RT @vlahovismopuro: @LeonettiFrank Ci sono dozzine di avvocati non Juventini che smontano il meno 15 ma vai tranquillo che il Codacons ne s… -