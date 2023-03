Zanica | carambola tra un camion e due auto | 4 persone coinvolte

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 29 marzo 2023). Dalle immagini il bilancio potrebbe sembrare tragico, ma per fortuna non sarebbero gravi le condizioni delle quattronell’incidente di mercoledì mattina (29 marzo) a. La dinamica è ancora da chiarire. Quel che è certo è che intorno alle 9 e mezza unsi è scontrato con duein via Pradone, la tangenziale Sud che corre all’esterno del paese dell’hinterland. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un’medica, oltre ai vigili del fuoco che hanno liberato un uomo rimasto incastrato tra le lamiere di una delle due vetture. A bordo dei mezzi coinvolti c’erano in totale quattro, tra cui tre giovani ventenni. Nessuno, come detto, avrebbe riportato ferite gravi. Durante le ...