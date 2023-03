Uomini e Donne, le storie sono vere? La risposta di Raffaella Mennoia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Se guardando Uomini e Donne vi state chiedendo se le storie sono vere, la risposta è sì, almeno secondo le recenti dichiarazioni di Raffaella Mennoia, autrice del programma di Canale 5 e “braccio destro” di Maria De Filippi. Nessuna storia costruita, “tutto vero”, specifica Mennoia: “Per noi è fondamentale la verità, anche se c’è un margine di errore” L’autrice del programma condotto da De Filippi spiega infatti che la redazione cerca di dare spazio a persone animate da intenzioni sincere, ma può capitare che si facciano errori di valutazione. “Cerchiamo di evitare che chi viene da noi voglia fregarci. Però è chiaro che c’è un margine di errore, non possiamo garantire al 100% che tutti vengano per cercare l’amore, piuttosto che la ... Leggi su cultweb (Di mercoledì 29 marzo 2023) Se guardandovi state chiedendo se le, laè sì, almeno secondo le recenti dichiarazioni di, autrice del programma di Canale 5 e “braccio destro” di Maria De Filippi. Nessuna storia costruita, “tutto vero”, specifica: “Per noi è fondamentale la verità, anche se c’è un margine di errore” L’autrice del programma condotto da De Filippi spiega infatti che la redazione cerca di dare spazio a persone animate da intenzioni sincere, ma può capitare che si facciano errori di valutazione. “Cerchiamo di evitare che chi viene da noi voglia fregarci. Però è chiaro che c’è un margine di errore, non possiamo garantire al 100% che tutti vengano per cercare l’amore, piuttosto che la ...

